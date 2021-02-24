Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Києву дісталось 42,6 тис. доз вакцини проти коронавірусу

Готовність вакцинуватися серед медиків поки не дуже висока.

Києву дісталось 42,6 тис. доз вакцини проти коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Києву дісталось 42,6 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, яку напередодні доставили в Україну з Індії.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург на брифінгу в середу.

"На сьогодні в столиці сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли навчання на національному рівні. По-друге, підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста", - розказала Гінзбург.

Чиновниця визнала, що готовність до вакцинації серед медиків (їм будуть робити щеплення в першу чергу) не дуже висока, але вона сподівається, що відсоток бажаючих буде збільшуватися.

"Департамент охорони здоров'я верифікували кількість співробітників, які виявили бажання вакцинуватися. Десь 30-50% виявили бажання. Ця вакцинація проводиться вперше, і зрозуміло, що є настороженість. Але після того, як почнеться вакцинація, я думаю, вони змінять свою точку зору", - сказала вона.

Нагадаємо, що 23 лютого в Україну доставили першу вакцину проти коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India. Вакцина випускається під торговельною назвою CoviShield.

Перша партії становить 500 тисяч доз, частка Києва становить 8,5%.

Перше щеплення від коронавірусу в Україні зробили в Черкасах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також