Готовність вакцинуватися серед медиків поки не дуже висока.

Києву дісталось 42,6 тис. доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, яку напередодні доставили в Україну з Індії.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург на брифінгу в середу.

"На сьогодні в столиці сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли навчання на національному рівні. По-друге, підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста", - розказала Гінзбург.

Чиновниця визнала, що готовність до вакцинації серед медиків (їм будуть робити щеплення в першу чергу) не дуже висока, але вона сподівається, що відсоток бажаючих буде збільшуватися.

"Департамент охорони здоров'я верифікували кількість співробітників, які виявили бажання вакцинуватися. Десь 30-50% виявили бажання. Ця вакцинація проводиться вперше, і зрозуміло, що є настороженість. Але після того, як почнеться вакцинація, я думаю, вони змінять свою точку зору", - сказала вона.

Нагадаємо, що 23 лютого в Україну доставили першу вакцину проти коронавірусу. Це розробка англо-шведської компанії AstraZeneca, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India. Вакцина випускається під торговельною назвою CoviShield.

Перша партії становить 500 тисяч доз, частка Києва становить 8,5%.

Перше щеплення від коронавірусу в Україні зробили в Черкасах.