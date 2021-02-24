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У Києві за добу виявили 547 хворих на коронавірус, одужали 195 пацієнтів

Госпіталізували 76 хворих з коронавірусом, 6 людей померли.

У Києві за добу виявили 547 хворих на коронавірус, одужали 195 пацієнтів
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 547 хворих на коронавірус, померли 6 людей, одужали 195 пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (102), Дарницькому (99) та Дніпровському (85) районах.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 76 пацієнтів.

Від початку пандемії у Києві підтвердили вже 135 676 випадків коронавірусу. Хворобу подолали 92 498 мешканців. За період пандемії у столиці зафіксували 2 602 летальних випадки від ковіду.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу виявили 5 850 нових випадків ковіду, найбільше - на Вінниччині.

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