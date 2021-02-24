У ВООЗ спрогнозували терміни закінчення пандемії коронавірусу

Голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться на початку 2022 року.

Про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.

"Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше в порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", - сказав Клюге.

На його думку, вірус продовжить своє поширення, однак необхідності у всіх обмеженнях вже не буде.

При цьому Клюге зазначив, що це ймовірний розвиток подій, але точний результат визначити наразі не можна.

Що стосується нових мутацій коронавірусу, це нормальний процес, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини, зауважив він. За словами Клюге, ВООЗ уважно стежить за ефективністю вакцин проти COVID-19 через нові типи вірусів, що швидко поширюються. При цьому він зазначив, що вакцини можуть бути змінені для боротьби з новими мутаціями, якщо це необхідно, і їх не потрібно створювати з нуля.

Раніше експерти ВООЗ знайшли в Ухані докази більш раннього поширення ковіду в 2019 році.