З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону

Рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 годин 26 лютого 2021 року.

Позачергове засідання комісії відбулося 23 лютого, повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Також комісія зобов’язала Івано-Франківську ОДА організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. При наявності в особи респіраторних симптомів або підвищеної температури тіла організувати направлення таких осіб до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.

Головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій доручено проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також доручено розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.

Також комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури розробити зміни до постанов КМУ, після яких наберуть чинність такі обмеження:

до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо корегування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них;

заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Водночас за оприлюдненими МОЗ 23 лютого даними, до "червоної" зони епіднебезпеки могли увійти Чернівецька та Івано-Франківська області. У ще семи областях показники "помаранчевої" зони.

Так, в Івано-Франківській області перевищено такі показники: коефіцієнт виявлення випадків (25,8% за допустимого 20%), рівень госпіталізацій (121,4 на 100 тис. населення за допустимого 60%), епідпоріг (197,8% за допустимого 100%).

У Чернівецькій області перевищено коефіцієнт виявлення випадків (23,2% за допустимого 20%), рівень госпіталізацій (78,4 на 100 тис. населення за допустимого 60%).

До "помаранчевої" зони мають увійти Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська й Тернопільська області, де є перевищення за одним показником.

На території решти регіонів діятиме "жовта" зона.

Як повідомляли, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину. На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

"Зелений" буде встановлюватися за умови двох показників. Перший - коли рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше як 13 областей не перевищує 50% епідпорогу. Другий - коли коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу менше 5%.

"Жовтий" є базовим рівнем для всієї країни. Це ті обмеження, які були введені після січневого локдауну і діють зараз, але з послабленнями. Зокрема, можна буде проводити масові заходи, якщо на одну особу відводять 4 кв. метри площі (раніше - 5). Можна ходити в заклади освіти групами більше 20 осіб. Кафе, бари, ресторани зможуть працювати до 24 години (зараз - до 23 години).

"Помаранчевий" - нема додаткових обмежень, але цей рівень як світлофор сигналізує про наближення регіону до "червоного" рівня. Вводитимуть, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 тис. населення менша 300

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше 60

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або антигеном більше 20%

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%

На "помаранчевому" рівні місцеві органи можуть вводити додаткові обмеження.