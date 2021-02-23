За добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків ковіду, одужала 4 351 людина

За минулу добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 236 осіб. 153 пацієнти померли, 4 351 - одужав. За минулу добу було здійснено 49 600 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11 158.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 особи, одужало - 1 151 777. Выд ускладнень захворювання померли 25 309 українців. Всього було проведено 6 738 144 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 128 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 58 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 224 випадки;
- Запорізька область – 159 випадків;
- Івано-Франківська область – 716 випадків;
- Київська область – 196 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 92 випадки;
- Одеська область – 159 випадків;
- Полтавська область – 113 випадків;
- Рівненська область – 107 випадків;
- Сумська область – 42 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 118 випадків;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 468 випадків;
- Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, напередодні Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.
Офіс президента очікує вакцину з Індії вранці 23 лютого. Це буде вакцина AstraZeneca, вироблена на індійському заводі Serum Institute of India.