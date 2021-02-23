За добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків ковіду, одужала 4 351 людина

За минулу добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 236 осіб. 153 пацієнти померли, 4 351 - одужав. За минулу добу було здійснено 49 600 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11 158.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 особи, одужало - 1 151 777. Выд ускладнень захворювання померли 25 309 українців. Всього було проведено 6 738 144 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 128 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 58 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 224 випадки;

Запорізька область – 159 випадків;

Івано-Франківська область – 716 випадків;

Київська область – 196 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 92 випадки;

Одеська область – 159 випадків;

Полтавська область – 113 випадків;

Рівненська область – 107 випадків;

Сумська область – 42 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 118 випадків;

Черкаська область – 140 випадків;

Чернівецька область – 468 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Офіс президента очікує вакцину з Індії вранці 23 лютого. Це буде вакцина AstraZeneca, вироблена на індійському заводі Serum Institute of India.