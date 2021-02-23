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За добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків ковіду, одужала 4 351 людина

Госпіталізовано - 1 236 осіб.

За добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків ковіду, одужала 4 351 людина
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 236 осіб. 153 пацієнти померли, 4 351 - одужав. За минулу добу було здійснено 49 600 тестувань, зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 11 158.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 311 844 особи, одужало - 1 151 777. Выд ускладнень захворювання померли 25 309 українців. Всього було проведено 6 738 144 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 128 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 58 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 224 випадки;
  • Запорізька область – 159 випадків;
  • Івано-Франківська область – 716 випадків;
  • Київська область – 196 випадків;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 197 випадків;
  • Миколаївська область – 92 випадки;
  • Одеська область – 159 випадків;
  • Полтавська область – 113 випадків;
  • Рівненська область – 107 випадків;
  • Сумська область – 42 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 118 випадків;
  • Черкаська область – 140 випадків;
  • Чернівецька область – 468 випадків;
  • Чернігівська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.

Офіс президента очікує вакцину з Індії вранці 23 лютого. Це буде вакцина AstraZeneca, вироблена на індійському заводі Serum Institute of India.

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