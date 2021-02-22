За добу в Україні виявили ​3 206 нових випадків ковіду, одужали 1 353 особи

За минулу добу в Україні виявили 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 443 особи, 53 пацієнти померли, 1 353 особи - одужали. За добу було здійснено 20 183 тестування, зокрема методом ПЛР - 13 513, методом ІФА - 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4 205.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 307 662 особи, одужало - 1 147 426 осіб. Від ускладнень захворювання померли 25 156 пацієнтів. Всього було проведено 6 714 484 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 169 випадків;

Вінницька область – 328 випадків;

Волинська область – 75 випадків;

Дніпропетровська область – 126 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 285 випадків;

Закарпатська область – 233 випадки;

Запорізька область – 50 випадків;

Івано-Франківська область – 515 випадків;

Київська область – 166 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 279 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 124 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 36 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 129 випадків;

Харківська область – 50 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 38 випадків;

Чернівецька область – 259 випадків;

Чернігівська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом. На автомобільних шляхах області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для запобігання поширення COVID-19.

У МОЗ обіцяли, що вакцину від коронавірусу в Україну доставлять цього тижня. Вакцина AstraZeneca, як міністр охорони здоров'я Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Також МОЗ визначило області, які першими отримають вакцину.