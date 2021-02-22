За добу в Україні виявили ​3 206 нових випадків ковіду, одужали 1 353 особи

За минулу добу в Україні виявили 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 443 особи, 53 пацієнти померли, 1 353 особи - одужали. За добу було здійснено 20 183 тестування, зокрема методом ПЛР - 13 513, методом ІФА - 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4 205.
За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 307 662 особи, одужало - 1 147 426 осіб. Від ускладнень захворювання померли 25 156 пацієнтів. Всього було проведено 6 714 484 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 169 випадків;
- Вінницька область – 328 випадків;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 126 випадків;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 285 випадків;
- Закарпатська область – 233 випадки;
- Запорізька область – 50 випадків;
- Івано-Франківська область – 515 випадків;
- Київська область – 166 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 12 випадків;
- Львівська область – 279 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 124 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 36 випадків;
- Сумська область – 60 випадків;
- Тернопільська область – 129 випадків;
- Харківська область – 50 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 38 випадків;
- Чернівецька область – 259 випадків;
- Чернігівська область – 27 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом. На автомобільних шляхах області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для запобігання поширення COVID-19.
У МОЗ обіцяли, що вакцину від коронавірусу в Україну доставлять цього тижня. Вакцина AstraZeneca, як міністр охорони здоров'я Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Також МОЗ визначило області, які першими отримають вакцину.