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За добу в Україні виявили ​3 206 нових випадків ковіду, одужали 1 353 особи

Госпіталізовано за добу 1 443 особи, 53 пацієнти померли.

За добу в Україні виявили ​3 206 нових випадків ковіду, одужали 1 353 особи
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За минулу добу в Україні виявили 3 206 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 216 дітей та 78 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 443 особи, 53 пацієнти померли, 1 353 особи  - одужали. За добу було здійснено 20 183 тестування, зокрема методом ПЛР - 13 513, методом ІФА - 2 465, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4 205.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 307 662 особи, одужало - 1 147 426 осіб. Від ускладнень захворювання померли  25 156 пацієнтів. Всього було проведено 6 714 484 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 169 випадків;
  • Вінницька область – 328 випадків;
  • Волинська область – 75 випадків;
  • Дніпропетровська область – 126 випадків;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 285 випадків;
  • Закарпатська область – 233 випадки;
  • Запорізька область – 50 випадків;
  • Івано-Франківська область – 515 випадків;
  • Київська область – 166 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 12 випадків;
  • Львівська область – 279 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 124 випадки;
  • Полтавська область – 75 випадків;
  • Рівненська область – 36 випадків;
  • Сумська область – 60 випадків;
  • Тернопільська область – 129 випадків;
  • Харківська область – 50 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 38 випадків;
  • Чернівецька область – 259 випадків;
  • Чернігівська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом. На автомобільних шляхах області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для запобігання поширення COVID-19.

У МОЗ обіцяли, що вакцину від коронавірусу в Україну доставлять цього тижня. Вакцина AstraZeneca, як міністр охорони здоров'я Степанов заявив 12 лютого, "вже відвантажувалася" з Індії. Також МОЗ визначило області, які першими отримають вакцину.

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