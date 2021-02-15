Степанов: перша партія вакцини очікується в Україні 16-17 лютого

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перша партія вакцини проти коронавірусу очікується в Україні 16-17 лютого.

"Джерела поставки вакцин - це, перше, COVAX - Pfizer, який у нас трішечки затримується; і вакцина компанії AstraZeneca згідно з контрактом, укладеним з Serum Institute індійським", - сказав він в ефірі "Інтера" ввечері в неділю.

Він уточнив, що вакцина AstraZeneca очікується в Україні через одну-дві доби.

"Це 16-17 [лютого] ми очікуємо вакцину вже в Україні", - сказав Степанов.

"[В понеділок] зранку ми будемо розуміти, як у них щодо фрахту судна. Ми виконали абсолютно всі формальності, заплатили кошти і зараз просто триває процес відвантаження", - сказав Степанов.

Він запевним, що щеплення почнуть робити з перших годин після доставки вакцини в Україну.

Нагадаємо, що раніше в МОЗ називали 15 лютого як орієнтовну дату початку вакцинації.