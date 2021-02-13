В українській армії зафіксували ще одну смерть від ковіду

У Збройних Силах України зареєстровано 44-ий летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусом.

Про це повідомили у командуванні Медичних сил у ЗСУ.

“Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській лікарні міста Івано-Франківськ. Позитивний ПЛР тест від 30.01.2021 Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу 12 лютого зареєстровано 48 нових випадків ковіду, до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб.

Станом на 13 лютого в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 543 особи. Всього за час пандемії одужало 15 409 осіб.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 114 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 лютого в Україні зареєстровано 5 182 нових випадки коронавірусної хвороби. Зареєстровано 111 летальних випадків.