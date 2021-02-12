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Процес відвантаження вакцин для України вже почався, - Степанов

Перші дози вакцини Україна має отримати наступного тижня.

Процес відвантаження вакцин для України вже почався, - Степанов
Фото: Макс Требухов

На сьогодні процес відвантаження вакцин від COVID-19 для України вже почався. Препарат доставлять з Індії вже наступного тижня. 

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українська сторона виконала всі формальності. Зараз почався технічний процес.

"Ми виконали всі без винятку формальності: переказали кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи", - сказав Степанов.

Він додав, що у МОЗ розраховують отримати перші дози вакцини наступного тижня - у понеділок-середу.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко очікує, що Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneka вже наступного тижня.

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