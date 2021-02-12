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ЄІБ виділив Україні 50 млн євро на COVID-вакцинацію

Прем’єр Денис Шмигаль і президент ЄІБ Вернер Хойєр підписали домовленості.

Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Фото: telegram.org/@Denys_Smyhal

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»", - написав глава Кабміну у телеграм-каналі.

Фото: telegram.org/@Denys_Smyhal

Шмигаль зазначив, що ЄІБ також надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти будуть спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.

"Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році", - додав прем’єр-міністр.

Як повідомляли, за умови вакцинації 10 млн осіб Україна отримає $30 млн від Світового банку.

Раніше Україна підписала з ЄІБ три кредитні угоди на 640 млн євро.

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