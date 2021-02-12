Разумков підписав законопроєкт про Бюро економічної безпеки

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки. Тепер документ спрямують на підпис президенту.

Законопроєкт передбачає створення БЕБ як центрального органу виконавчої влади, який займатиметься правопорушеннями, що посягають на функціонування економіки держави, йдеться у повідомленні Ради.

Очікується, що Бюро підвищить ефективність правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки. Як наслідок, це має зменшити тіньовий бізнес в Україні та збільшити надходження податків та зборів, оптимізувати структури правоохоронних органів, матеріально-технічну базу та скоротити загальну кількість працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.

"Окрім того, 9 лютого Голова Парламенту підписав Закон (проект №4090), який встановлює терміни ліквідації податкової міліції у зв’язку зі створенням Бюро економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Податкова міліція має бути ліквідована з дня ухвалення урядом рішення про початок діяльності Бюро і не пізніше шести місяців з дня набрання чинності закону про БЕБ.

Нагадаємо, що 28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні закон про створення Бюро економічної безпеки. За проголосували 242 нардепи. Новостворений орган буде виконувати правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції. У першому читанні проєкт було ухвалено ще у вересні.