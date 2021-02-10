Накопичувальна пенсійна система в Україні може стати ресурсом для фондового ринку, - експерт

Пенсійна реформа в Україні, окрім вирішення питання з дотаціями із державного бюджету, покликана мобілізувати фондовий ринок України і забезпечити економічне зростання.
Цю тему в межах круглого столу "Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України" підняв народний депутат "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. Захід організували Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua.
Засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років Віталій Ломакович зазначив, що потенційно накопичувальна система пенсій може бути ресурсом розвитку фондового ринку.
"Фондовий ринок мав би запропонувати інструментарій для вкладення ресурсів, які будуть акумулюватися на другому накопичувальному рівні. Зараз бачимо скудний набір інструментарія, куди можуть інвестувати кошти: ОВДП, банківські депозити і трохи корпоративні облігації", - зазначив він.
Нагадаємо, що Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році, запуск системи можливий з 1 січня 2023 року. Згідно з проєктом, накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.