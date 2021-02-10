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Накопичувальна пенсійна система в Україні може стати ресурсом для фондового ринку, - експерт

Поки що є невеликий обсяг інструментів, куди можна інвестувати кошти. 

Пенсійна реформа в Україні, окрім вирішення питання з дотаціями із державного бюджету, покликана мобілізувати фондовий ринок України і забезпечити економічне зростання. 

Цю тему в межах круглого столу "Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України" підняв народний депутат "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. Захід організували Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

Засновник Growford Institute, радник Міністра фінансів України, член Ради Національного банку України 2014-2015 років Віталій Ломакович зазначив, що потенційно накопичувальна система пенсій може бути ресурсом розвитку фондового ринку. 

Фото: Макс Требухов

"Фондовий ринок мав би запропонувати інструментарій для вкладення ресурсів, які будуть акумулюватися на другому накопичувальному рівні. Зараз бачимо скудний набір інструментарія, куди можуть інвестувати кошти: ОВДП, банківські депозити і трохи корпоративні облігації", - зазначив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році, запуск системи можливий з 1 січня 2023 року. Згідно з проєктом, накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.

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