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Ціни на платину виросли до шестирічного максимуму

Вартість платини перевищила $1,2 тис.

Ціни на платину виросли до шестирічного максимуму
Фото: www.russianboston.com

Ціни на платину виросли до шестирічного максимуму на тлі побоювань, що відновлення активності в промисловості і суворіші правила щодо викидів скоротять пропозицію металу.

У середу, 10 лютого, ціни виросли на 6,1% і склали 1252,8 долара США за унцію, пише Bloomberg.

Платина використовується в основному для нейтралізації викидів шкідливих речовин в автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння. Крім того, для виробництва таких каталізаторів використовують паладій. Однак величезна різниця в цінах між ними (ціна паладію - $2380 за унцію), а також вищі вимоги через жорсткість нормативів щодо викидів в атмосферу підвищили очікування, що платина буде використовуватися більше, ніж паладій.

Цього року платина перевершила багатьох конкурентів після того, як більшу частину минулого року відставала в рості від інших металів. Поставки платини скоротилися на 20% через припинення виготовлення під час пандемії.

Нагадаємо, в серпні ціна на золото вперше в історії зросла вище від $2000 за унцію.

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