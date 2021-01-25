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Цього року січень у Києві завершується температурними рекордами

Кліматична норма перевищена на 9,1 градуси, що відповідає погоді початку листопада.

Цього року січень у Києві завершується температурними рекордами
Фото: EPA/UPG

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4 градуси, що на 0,6 градуса вище рекордного значення цього дня 1971 року.

Про це повідомляється на сайті обсерваторії.

Зазначається, що кліматична норма (1991-2020 років) перевищена на 9,1 градуси, що відповідає погоді початку листопада.

"Максимальна температура у столиці піднялась до +8,6, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня далекого 1899 року на 0,2 градуси", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, грудень 2020 року у Києві був майже на два градуси теплішим за кліматичну норму. Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше - 31-го, коли максимальна температура піднялася після полудня до +8,4 градусів, установивши таким чином температурний рекорд.

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