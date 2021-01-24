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Помер старший брат Ріната Ахметова

Причини смерті чоловіка не повідомляються.

Помер старший брат Ріната Ахметова
Ігор Ахметов

Cтарший брат українського бізнесмена Ріната Ахметова - Ігор Ахметов - пішов з життя. Йому було 59 років.

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу "Шахтар".

"На 60-му році пішов з життя Ігор Леонідович Ахметов, брат президента ФК" Шахтар "Ріната Ахметова. Футбольний клуб" Шахтар "висловлює глибокі співчуття родині в зв'язку з непоправною втратою", - йдеться у повідомленні на сторінці клубу у Facebook.

Причини смерті чоловіка не повідомляються.

"У дитинстві ми ділили одну цукерку на двох, а протягом усього життя на двох ми ділили і радості, і прикрощі. І любов до" Шахтаря "у нас теж була одна на двох - Ігор любив і розумів футбол, і дуже багато мені допомагав . Він був дуже доброю, порядною і гідною людиною. і мені його буде сильно не вистачати ", - наводить слова бізнесмена його прес-служба.

Нагадаємо, 23 січня на 88-му році життя у лікарні Лос-Анджелеса помер легендарний журналіст і телеведучий Ларрі Кінг, якого 2 січня було госпіталізовано з коронавірусом.

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