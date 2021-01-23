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Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг

2 січня Кінга госпіталізували з коронавірусом.

Помер легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг
Ларри Кинг
Фото: EPA/UPG

На 88-му році життя у лікарні Лос-Анджелеса помер легендарний журналіст і телеведучий Ларрі Кінг, якого 2 січня було госпіталізовано з коронавірусом.

Про це йдеться на його сторінці у Твіттері.

Журналістська кар’єра Кінга тривала 63 роки, він отримав багато премій, зокрема “Пібоді” (за видатний вклад у розвиток масмедіа) та “Еммі”.

Кінг вів ток-шоу на радіо під назвою "Шоу Ларрі Кінга", а протягом 1985-2010 років – програму “Larry King Live” , на яку запрошував відомих політиків, спортсменів, співаків, акторів та науковців.

Останнім часом Кінг був ведучим програми “Larry King Now” на сервісі Hulu.

Журналіст також з'являвся на телеканалі “Russia Today”, який контролює російський уряд.

Ларрі Кінг одружувався сім разів, він мав п’ятеро дітей, двоє з яких померло торік від серцевого нападу та раку легенів.

Після інфаркту та операції з шунтування серця, Кінг заснував у 1988 році кардіологічний фонд “Larry King Cardiac Foundation”.

Додамо, ім'я Кінга фігурувало у “чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Нагадаємо, швейцарський банкір-мільярдер Бенджамін де Ротшильд помер у віці 57 років від серцевого нападу.

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