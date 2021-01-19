Держкіно у 2020 році не заборонило жодного російського фільму

Державне агентство України з питань кіно у 2020 році не заборонило жодного російського фільму.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"За висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування у 2020 році заборонених фільмів виробництва Російської Федерації немає", - йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства.

Зазначається, що на розгляд Експертної комісії торік було передано тільки один фільм російського виробництва - "Зворотний зв'язок" (О. Нужний, 2020 рік, Росія). За результатами розгляду, фільм було дозволено для кінотеатрального демонстрування на території України.

Як повідомляли, в 2018 році Держкіно заборонило три російських серіали і надало дозвіл на прокат трьох російських фільмів, а у 2019 році заборонило п'ять фільмів, з яких два російських, а в одному знімався президент України Володимир Зеленський.