Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
ГоловнаКультура

Український піаніст Олексій Ботвінов випустить запис на лейблі Deutsche Grammophon

Разом зі скрипалем Даніелем Хоупом він записав твори Альфреда Шнітке.

Український піаніст Олексій Ботвінов випустить запис на лейблі Deutsche Grammophon
Фото: www.deutschegrammophon.com

Відомий лейбл класичної музики Deutsche Grammophon випустить запис творів Альфреда Шнітке у виконанні українського піаніста Олексія Ботвінова та німецького скрипаля Даніеля Хоупа.

Про це повідомляє музикант на своїй сторінці у фейсбуці.

"Мені здається, що запис вийшов особливим, – пише Ботвінов. – Ми хотіли показати різні грані спадщини видатного композитора. Думаю, що це для української культури знакова подія – на Deutsche Grammophon у ХХ столітті записувались наші видатні – Ріхтер, Гілельс, Ойстрах".

Запис здійснили у Beethoven-Haus у Бонні (Німеччина). Платівка вийде 5 лютого.

Фото: www.deutschegrammophon.com

Deutsche Grammophon – компанія із запису класичної музики, заснована в 1898 році. До 1960 року лейбл записував переважно класичну академічну музику, але з тих пір записує також академічний авангард.

Олексій Ботвінов – український піаніст, засновник фестивалю класичної музики Odessa Classics.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також