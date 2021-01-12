Український піаніст Олексій Ботвінов випустить запис на лейблі Deutsche Grammophon

Відомий лейбл класичної музики Deutsche Grammophon випустить запис творів Альфреда Шнітке у виконанні українського піаніста Олексія Ботвінова та німецького скрипаля Даніеля Хоупа.

Про це повідомляє музикант на своїй сторінці у фейсбуці.

"Мені здається, що запис вийшов особливим, – пише Ботвінов. – Ми хотіли показати різні грані спадщини видатного композитора. Думаю, що це для української культури знакова подія – на Deutsche Grammophon у ХХ столітті записувались наші видатні – Ріхтер, Гілельс, Ойстрах".

Запис здійснили у Beethoven-Haus у Бонні (Німеччина). Платівка вийде 5 лютого.

Фото: www.deutschegrammophon.com

Deutsche Grammophon – компанія із запису класичної музики, заснована в 1898 році. До 1960 року лейбл записував переважно класичну академічну музику, але з тих пір записує також академічний авангард.

Олексій Ботвінов – український піаніст, засновник фестивалю класичної музики Odessa Classics.