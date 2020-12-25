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Помер ізраїльський скрипаль-віртуоз Іврі Гітліс

Музиканту було 98 років. 

Іврі Гітліс
Фото: The Times of Israel
Іврі Гітліс

У Парижі у віці 98 років помер ізраїльський скрипаль-віртуоз Іврі Гітліс. Він вважається одним з найвеличніших сучасних виконавців класичної музики.

Про смерть митця без уточнення її причини повідомила його родина, пише BBC.

Родина Гітліса переїхала у Палестину з Кам'янця-Подільского, а сам він народився в місті Хайфа.

Гітліс 1955 року став першим ізраїльським музикантом, який грав у Радянському Союзі.

Уперше хлопчик почав грати на скрипці у віці шести років та продовжував це робити і у понад 90-річному віці.

Крім музичної кар'єри, Іврі Гітліс знаний як посол доброї волі в ООН. Також він брав активну уачсть у налагодженні відносин між Палестиною та Ізраїлем. 

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