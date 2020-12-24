Пішов з життя музичний журналіст Олександр Євтушенко

У Києві помер український музичний журналіст, музичний критик та продюсер Олександр Євтушенко. Йому було 63 роки. Упродовж кількох останніх років він хворів на енцефалопатію.

"23 грудня ввечері у Сашка відірвався тромб і потрапив у легені. Реанімація не врятувала. Напередодні вранці він розповів, що йому приснився Василь Сліпак і снайпер, який його застрелив", - повідомила його дружина Олена на сторінці Євтушенка у фейсбуці.

Прощання відбудеться об 11 годині у суботу, 26 грудня, на Байковому кладовищі (крематорій).

Олександр Євтушенко був музичним журналістом, продюсером, теле- та радіоведучим.

Редагував перші українські музичні періодичні видання "Рок-око", "Аудіотолока", "Галас". Також співпрацював з часописами "День", "Дзеркало тижня", радіостанціями "Київ" та "Свобода". Був пресаташе та продюсером музичних фестивалів.

Спільно з аудіокомпанією "Атлантик" започаткував велику аудіосерію "Українська колекція. Рок-легенди України" - це понад 20 дисків із записами Тараса Петриненка, гуртів "Кому Вниз", "Брати Гадюкіни", "Плач Єремії", "Пікардійська терція" тощо.