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Мінкультури назвало переможця міністерського борщ-батлу

Найсмачнішим визнали борщ із вишнями.

Мінкультури назвало переможця міністерського борщ-батлу
Фото: скрін відео

У кулінарних змаганнях з приготування кращого борщу взяли участь чотири міністри українського уряду з анонсованих п’ятьох. Захід відбувся на підтримку внесення елементу "Культура приготування борщу" до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Пресслужба Міністерства культури повідомляє, що суддя батлу український шеф-кухар Євген Клопотенко поділив учасників на дві команди та запропонував на вибір 80 відсотків інгредієнтів, з яких традиційно готують борщ в Україні.

В одній команді були віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністр культури Олександр Ткаченко. В другій - міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський і міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Як зазначається, перемогу отримала "команда Ткаченка" і їхній борщ із вишнями.

Борщ Ігоря Петрашка та Романа Абрамовського зі смаженою капустою отримав приз глядацьких симпатій.

Повідомляється, що наступний етапом стане підготовка документів для внесення борщу в попередній список елементів нематеріальної культурної спадщини.

Нагадаємо, інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні.

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