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Український борщ увійде до Національного переліку культурної спадщини

У Мінкультури вважають це важливим кроком для номінації до списку ЮНЕСКО.

Український борщ увійде до Національного переліку культурної спадщини
Фото: Мінкультури

Експертна рада рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що це важливий крок у рамках підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, яку здійснює ГО "Інститут культури України".

Окрім культури приготування борщу, до Національного переліку також увійдуть "Технологія створення клембівської сорочки "з квіткою", "Великоднє гуляння "Водити Володаря" в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області"; "Борщівська народна вишивка"; "Карпатське ліжникарство".

Нагадаємо, цього року овочі "борщового набору" суттєво подешевшали, крім моркви.

У 2017 році ЮНЕСКО визнала приготування неаполітанської піци об'єктом нематеріальної спадщини. У 2016-му у список потрапила бельгійська культура пива.

У Грузії десятки продуктів і страв національної кухні запатентовані як інтелектуальний продукт.

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