"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
ГоловнаКультура

Кабмін виділив 5,6 млн грн на терміновий ремонт Національного художнього музею

Обвал частини будівлі трапився ще 8 серпня. 

Кабмін виділив 5,6 млн грн на терміновий ремонт Національного художнього музею
НХМУ
Фото: Telegram Олександр Ткаченко

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 5,6 млн гривень на ремонт Національного художнього музею України, який не може відновити роботу після обвалу кесона.

Кошти виділять з резервного фонду державного бюджету. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Кошти будуть спрямовані на:

  • реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн);
  • ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн).

"Взагалі сума проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного Художнього Музею складає 68 млн. грн. Таке фінансування можливе, зокрема, за умови участі музею у проекті "Велика реставрація", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, що 8 серпня трапився обвал портику будівлі НХМУ. Музей був збудований наприкінці XIX століття видатним архітектором Владиславом Городецьким. Зараз НХМУ є найбільшим художнім музеєм країни, у ньому зберігається близько 40 тис. експонатів. 

Ткаченко в день обвалу пообіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів. Проте через місяць в музеї повідомили, що жодних коштів не отримали, а роботу вони не можуть відновити через ризик для відвідувачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також