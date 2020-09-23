Кабмін виділив 5,6 млн грн на терміновий ремонт Національного художнього музею

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 5,6 млн гривень на ремонт Національного художнього музею України, який не може відновити роботу після обвалу кесона.

Кошти виділять з резервного фонду державного бюджету. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Кошти будуть спрямовані на:

реставрацію скульптурних композицій головного фасаду та даху (1,983 млн грн);

ремонтно-реставраційні роботи головного фасаду та приямків (3,617 млн грн).

"Взагалі сума проєкту ремонтно-реставраційних робіт Національного Художнього Музею складає 68 млн. грн. Таке фінансування можливе, зокрема, за умови участі музею у проекті "Велика реставрація", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, що 8 серпня трапився обвал портику будівлі НХМУ. Музей був збудований наприкінці XIX століття видатним архітектором Владиславом Городецьким. Зараз НХМУ є найбільшим художнім музеєм країни, у ньому зберігається близько 40 тис. експонатів.

Ткаченко в день обвалу пообіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів. Проте через місяць в музеї повідомили, що жодних коштів не отримали, а роботу вони не можуть відновити через ризик для відвідувачів.