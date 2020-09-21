В Єгипті знайшли саркофаги, яким 2500 років

Знахідку виявили на глибині 11 метрів в районі Саккара.

Міністерство старожитностей Єгипту оголосило про виявлення в районі Саккара 27 саркофагів, які пролежали під землею дві з половиною тисячі років.

Про це повідомляє Nation.

Величезний некрополь Саккара на південь від Каїру є частиною стародавньої столиці Мемфіса, об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.Саккара - це місце колосальної прямокутної східчастої піраміди Джосер.

Знахідку виявили на глибині 11 метрів.

"Первинні дослідження вказують, що ці труни повністю закриті і не відкривалися ще з моменту їх поховання", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, у вересня 2019-го запорізькі археологи знайшли поховання віком близько 2,5 тисячі років.Похоронний комплекс поглиблює час зародження скіфського могильника.