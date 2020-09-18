З 22 вересня по 25 жовтня у Києві відбудеться Місяць литовської фотографії.

Як повідомляють організатори, Клайпедський відділ спілки фотохудожників Литви, впродовж тижня з 22 до 27 вересня на восьми виставкових майданчиках відкриються одразу дев'ять виставок, які триватимуть майже до кінця жовтня.

Відвідувачі матимуть можливість познайомитись із роботами як класиків литовської школи фотографії, так і сучасними експериментальними практиками молодих митців.

"Історія цього проєкту розпочалася у січні 2019 року, коли я приїхав до Харкова на запрошення фотографа Романа Пятковки та ЄрміловЦентру. Тоді я побачив багато схожого у візуальних кодах українських та литовських фотографів. Спільний травматичний історичний контекст, тематики та підходи, контркультура й творчі напрацювання з шухляди. Це все надихнуло мене й команду на організацію Місяця литовської фотографії у Києві. Маючи так багато подібного, ми просто змушені відновлювати культурні зв'язки та наративи", — підкреслює куратор Місяця литовської фотографії у Києві Даріус Вайчекаускас.

У Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться виставка "Цвітіння повсякденності" класиків литовської фотографії Антанаса Суткуса, Александраса Мацияускаса, Вітаса Луцкуса, Ромуалдаса Ракаускаса, Рімантаса Діхавічюса та Ромуалдаса Пожерскіса. Виставка представить два покоління авторів: класики, що сформували візуальний код і канон литовської фотографії, та їх послідовники, які акумулювали стилістичні конструкції, естетику та психологізм своїх вчителів. Куратор виставки Томас Пабедінскас підкреслює, що литовська фотографія — це не минула історія, а історія, яка існує у розвитку.

Виставка "Frozen Film Frames" у Муніципальній галереї "Лавра" представить унікальну колекцію знімків художника Йонаса Мекаса, литовсько-американського режисера, поета, авангардного художника, учасника мистецького руху "Fluxus". У рамках виставки також пройдуть покази його авангардного кіно із колекції Anthology Film Archives.

В Муніципальній галереї "Лавра" також відбудеться персональна виставка ню-фотографій Віолети Бубеліте "Своє тіло". Авторка впродовж років знімала трансформацію свого тіла, яке змінювалося з плином часу та набувало нових обрисів та образів.

Заборону на чоловіче тіло та шлях до власної ідентичності представить галерея TheNakedRoom у рамках персональної виставки "Оголений" Віргіліуса Шонти. У галереї "РА" пройде персональна виставка литовського фотографа Вітаса Луцкуса. Серія його репортажних фотонотаток "Подорожі. В Тбілісі" розповідає про побут грузинів на початку часів Перебудови.

У галереї "Цех", в рамках проєкту Рімальдаса Вікшрайтіса "Гримаси втомленого села" про пізньо-радянський побут.

Відразу дві виставки авторів покоління межі 1980-1990-х у "Я Галереї" представить куратор проєкту Даріус Вайчекаускас. Виставка фотографій Гінтаутаса Трімакаса та виставка фотосерії "Плакати" Гінтараса Зінкевічюса спільно з Агне Нарушіте представляє епоху періоду зламу режимів. "1989 рік проявився у серіях авторів втомою від безкінечних агітацій і візуального ідеологічного шуму радянського міста. Це покоління авторів, що відійшло від традиції литовської школи фотографії та проявило інтерес до іншої естетики у фотографії — естетики «нудьги»", – йдеться в описі проєкту.

Мала галерея Мистецького Арсеналу покаже кураторський проєкт Даріуса Вайчекаускаса — Lost Time. Групова виставка сучасної постфотографії представить роботи литовських авторів: Аурелія Макніте, Даріус Вайчекаускас, Вітаутас Кумжа, Валентин Одновюн, Довіле Дагене та Юозапас Кальніус.

Всі виставки супроводжуватиме паралельна освітня програма, яка включатиме у себе кінопокази, презентації фотокниг та низку відкритих лекцій литовських й українських критиків та істориків фотографії.

Фото: Місяць литовської фотографії

Нагадаємо, в Довженко-Центрі триває виставка українського кіноплакату 1920-1930-х, а в Мистецькому Арсеналі відкривається виставка львівського художника Андрія Сагадайковського.