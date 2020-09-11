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​Президент Литви закликає ЄС запровадити санкції проти Лукашенка особисто

Науседа також обіцяє ініціювати дискусії про економічну допомогу Білорусі після відходу режиму.

​Президент Литви закликає ЄС запровадити санкції проти Лукашенка особисто
Гітанас Науседа
Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Євросоюз запровадити санкції проти Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, і обіцяє ініціювати європейські дискусії про економічну допомогу країні після відходу режиму.

Про це повідомляє DELFI.

"Сьогодні у нас ситуація, коли інші великі держави світу ще тільки думають про введення санкцій - США, Велика Британія. Тим часом балтійські держави показали хороший приклад, ввівши не лише національний список санкцій, а й включивши в цей список і самого пана Лукашенка. Список без пана Лукашенка, напевно, гідний лише посмішки, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що люди з цього списку не є самостійними виконавцями і від них небагато залежить у внутрішньому житті Білорусі", - сказав Науседа.

За його словами, на Лукашенкові лежить відповідальність за те, що білоруська економіка стала повністю залежною від економіки Росії. У нього, на думку президента Литви, більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом і витримувати інтеграційний тиск Москви.

"Сьогодні в нього (Лукашенка, - ред.) більше немає можливості балансувати між Сходом і Заходом, оскільки не залишилося ніяких шляхів для договору з Заходом, бо він сам не готовий з ним говорити. Тому він змушений розвернутися обличчям до єдиного партнера - до Володимира Путіна", - додав Науседа.

Нагадаємо, у Європейському Союзі планують ввести санкції проти 31 чиновника з Білорусі, відповідального за фальсифікацію виборів, розгін протестів і побиття людей. За даними Reuters, у санкційному списку президента Білорусі наразі немає. Втім імена ще можуть змінювати, санкційний список планують остаточно узгодити 21 вересня на черговій зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Санкцій ще не погодили Греція та Кіпр.

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