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Трамп продовжив на рік надзвичайний стан

Це рішення передадуть на розгляд Конгресу.

Трамп продовжив на рік надзвичайний стан
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп до 14 вересня 2021 року продовжив чинність надзвичайного стану, який запровадили після терактів 11 вересня 2001 року.

Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

"Оскільки терористична загроза триває, національний надзвичайний стан, оголошений 14 вересня 2001 року, та відповідні повноваження органів влади, залишатимуться чинними й після 14 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Це рішення передадуть на розгляд Конгресу.

У Білому Домі додали, що особливі повноваження в умовах надзвичайного стану відіграють важливу роль для влади США, дозволяючи виконувати завдання у протистоянні постійній загрозі тероризму.

Нагадаємо, у липні Трамп заявив, що США намагається знищити "вкрай лівий фашизм".Після виступу президента демонстранти спалили американський прапор.

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