Польща видала білорусам 234 гуманітарні візи

На програму "Солідарні з Білоруссю" польський уряд виділив 50 мільйонів злотих.

Станом на 9 вересня польські консульства видали 234 так звані гуманітарні візи для громадян Білорусі у рамках програми, яку в серпні започаткував польський уряд.

Про це повідомляє "Польське радіо".

На програму "Солідарні з Білоруссю", котра передбачає допомогу для репресованих, програму стипендій і допомогу незалежним ЗМІ виділили 50 мільйонів злотих.

Віцеміністр закордонних справ Польщі Пйотр Вавжик зазначив, що завдяки польській владі ситуацією в Білорусі зайнялися найвищі органи Європейського Союзу.

Політик наголосив, що Польща надає Білорусі всесторонню підтримку, але крім того, "визначає тон розмов" у ЄС про ситуацію в Білорусі. За його словами, у санкційний список Євросоюзу увійдуть від 40 до 50 представників білоруського режиму.

"Польща наполягає, щоб у список внести якомога більше осіб, а також щоб цей список мав відкритий характер і щоби його можна було модифікувати", - пояснив Вавжик. На думку віцеміністра, у список слід включити представників силових структур, які несуть відповідальність за жорстокість стосовно протестувальників. Вавжик додав, що кільканадцять осіб, котрі брали участь у білоруських протестах, вважаються зниклими безвісти, їхня доля досі невідома.

Нагадаємо, раніше Польща заявила, що готова прийняти політичних біженців із Білорусі.