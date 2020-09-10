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Тихановська, Колесникова і Цепкало номіновані на премію ім. Сахарова

"Нас особливо надихають три жінки, які очолили кампанію масової опозиції на президентських виборах минулого місяця у спробі повалити автократичного диктатора Олександра Лукашенка". 

Білорусь опозиціонерки Світлана Тихановська, Марія Колесникова та Вероніка Цепкало номіновані на премію ім. Сахарова - відзнаку в галуз прав людини Європарламенту.

Про номінацію оголосила група соціал-демократів Європарламенту.

"Під враженням від загальнонаціональних мирних продемократичних протестів, які проходять в Білорусі з 9 серпня, ми твердо переконані в тому, що премія Сахарова цього року має бути відмічена хорробрими жінками Білорусі, що борються за свободу та демократію у своїй країні. Нас особливо надихають три жінки, які очолили кампанію масової опозиції на президентських виборах минулого місяця у спробі повалити автократичного диктатора Олександра Лукашенка", – йдеться у заяві. 

Цепкало, Тихановська, Колесникова
Фото: YouTube
Цепкало, Тихановська, Колесникова

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протетстного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Маоія Колесникова - член президії Координаційної ради "з трансферу влади", яку білоруські силовики невдало спробували видворити в Україну разом з її однодумцями Іваном Кравцовим та Антоном Родненковим. Щоб лишитися в Білорусі, жінка порвала паспорт. Після цього вона була затримана і, за останніми данними, перебуває в СІЗО.

Вероніка Цепкало - дружина Валерія Цепкало, який мав намір балотуватися в президенти, проте ЦВК відмовила йому в реєстрації. Зараз подружжя Цепкало перебуває в Україні. 

Нагадаємо, що у 2018 році премію "За свободу думку" ім. Андрія Сахарова отримав український режисер, нині вже колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. 

Премія Сахарова щорічно призначається людям, які зробили винятковий внесок в боротьбу за права людини по всьому світу. Названа на честь академіка Андрія Сахарова, творця радянської водневої бомби. Після її створення науковець підвищував обізнанність людства про небезпеку перегонів за ядерну зброю. Завдяки його діяльності було підписано угоду про заборону ядерних випробувань 1963 року. Сахаров також боровся за звільнення засуджених радянських дисидентів.

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