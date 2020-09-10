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У порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа, горить склад з нафтопродуктами і шинами

Причина загоряння поки що невідома. 

Фото: EPA/UPG

У столиці Лівану Бейруті спалахнула масштабна пожежа в порту, де кілька тижнів тому вибухнула селітра.

Губернатор Бейрута попросив мешканців триматися подалі від району порту та дозволити пожежникам безперешкодно виконувати обов'язки, пише CNN з посиланням на державну інформаційну агенцію NNA.

У заяві ліванської армії зазначається, що пожежа почалася на складі, де зберігаються нафта на шини. Що спричинило пожежу - поки що невідомо. Інформації про потерпілих немає. 

Фото: AJ+

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На відео з місця події видно, що склад охоплений полум'ям, від нього в небо піднімається стовп диму. Вогонь намагаються загасити з вертольотів.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що увечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство експрем'єра Рафіка Харірі.

На відеокадрах зі столиці Лівану видно хмару у формі гриба і значні руйнування. Вибух стався в портовій частині Бейрута. Загинули близько 200 людей. 

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