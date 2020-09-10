Причина загоряння поки що невідома.

Фото: EPA/UPG

У столиці Лівану Бейруті спалахнула масштабна пожежа в порту, де кілька тижнів тому вибухнула селітра.

Губернатор Бейрута попросив мешканців триматися подалі від району порту та дозволити пожежникам безперешкодно виконувати обов'язки, пише CNN з посиланням на державну інформаційну агенцію NNA.

У заяві ліванської армії зазначається, що пожежа почалася на складі, де зберігаються нафта на шини. Що спричинило пожежу - поки що невідомо. Інформації про потерпілих немає.

Фото: AJ+

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На відео з місця події видно, що склад охоплений полум'ям, від нього в небо піднімається стовп диму. Вогонь намагаються загасити з вертольотів.

RT @Emergenza24:RT @ConflictsW: A large fire has broken out amongst the rubble at Beirut Port#Beirut pic.twitter.com/gzR0ox0440 — Roberto Re 🇮🇹 🇪🇺 (@RobRe62) September 10, 2020

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що увечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство експрем'єра Рафіка Харірі.

На відеокадрах зі столиці Лівану видно хмару у формі гриба і значні руйнування. Вибух стався в портовій частині Бейрута. Загинули близько 200 людей.