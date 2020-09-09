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Сербія відмовилася від спільних з Росією навчань в Білорусі

Міністр оборони Олександр Вулін заявив, що Республіка Сербія знаходиться "під жахливим і незаслуженим тиском" з боку Євросоюзу.

Сербія відмовилася від спільних з Росією навчань в Білорусі
Фото: EPA/UPG

Уряд Сербії призупинив всі військові навчання і все спільні військові дії з усіма міжнародними партнерами на найближчі шість місяців.

Таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду республіки, говориться в повідомленні Міністерства оборони Сербії.

Міністр оборони Олександр Вулін заявив, що Республіка Сербія знаходиться "під жахливим і незаслуженим тиском" з боку Євросоюзу.

"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань з Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - наводить прес-служба Міноборони Сербії слова міністра.

Вулін також підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною. Рішення сербського уряду про призупинення всіх військових навчань він пояснив необхідністю "зберегти позицію військового нейтралітету, уникнути або, принаймні, зменшити наслідки активізації нападів на нашу країну, нашу політику і нашу економіку".

"У найближчий період ми не будемо брати участь в будь-яких навчаннях або військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, Європейським союзом, Сходом або Заходом. Нашу участь в миротворчих операціях буде переглянуто і, за необхідності, призупинено", - заявив міністр Вулін.

Раніше повідомлялося, що Россія і Сербія проведуть на території Білорусі щорічні тактичні навчання "Слов'янське братство - 2020". Навчання мали відбутися з 10 по 15 вересня на полігоні 38-ї окремої десантно-штурмової бригади під Брестом.

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