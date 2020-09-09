У Білорусі затримали адвоката Колесникової

Юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката члена президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової Іллю Салея затримали як підозрюваного у кримінальній справі.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Адвоката затримали на 3 доби.

Як повідомила пресслужба штабу Бабарика, його батько і адвокат Василь Салей, Ілля знаходиться в статусі підозрюваного у справі за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь). Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Вранці в квартирі Салея співробітники Слідчого комітету провели обшук. Салей-старший разом з сином знаходився в квартирі під час обшуку.

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.