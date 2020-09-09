У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
Что не так с выкупом "варрантов Яресько"
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Білоруси почали створювати загони самооборони
Білоруси почали створювати загони самооборони
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
Лукашенко пояснив затримання Колесникової
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
В поліції розповіли деталі про побиття Балуха
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
У Києві невідомі побили колишнього політв’язня Кремля Балуха (оновлено)
Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»
Александр Корниенко: «Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит»
ГоловнаСвіт

У Білорусі затримали адвоката Колесникової

Юриста підозрюють у кримінальній справі щодо заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі.

У Білорусі затримали адвоката Колесникової
Фото: Александр Рудоманов

Юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката члена президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової Іллю Салея затримали як підозрюваного у кримінальній справі.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Адвоката затримали на 3 доби. 

Як повідомила пресслужба штабу Бабарика, його батько і адвокат Василь Салей, Ілля знаходиться в статусі підозрюваного у справі за ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь). Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Вранці в квартирі Салея співробітники Слідчого комітету провели обшук. Салей-старший разом з сином знаходився в квартирі під час обшуку.

Нагадаємо, у Білорусі затримали або видворили шістьох із семи членів Координаційної ради. Колесникову сьогодні знайшли в СІЗО. На волі залишається тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також