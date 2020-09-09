Лукашенко заявив, що не видав би затриманих "вагнерівців" Києву, якби ті самі не погодилися

Також він сказав, що його син попросив пробачення в затриманих бойовиків.

Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не видав би Україні затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер", якби ті самі не погодилися б.

Про це він заявив у інтерв'ю прокремлівським російським ЗМІ, зокрема ТАСС.

Як переказує головред "Говорит Москва" Роман Бабаян, Лукашенко сказав, що Україна не отримала б бойовиків, навіть якби відправила в Мінськ свого генпрокурора.

"Я кажу: "Олександре Григоровичу, а якби приїхав, припустімо, український прокурор і привіз би вам якісь папери", - тобто я мав на увазі, - на це він сказав: "Ні, я б усе одно, незважаючи ні на що, запитав би в цих людей, куди вони хочуть виїхати, і якби вони сказали, що хочуть виїхати в Росію, я розпорядився б, щоб вони поїхали в Росію", - розповів журналіст.

При цьому Лукашенко заявив, що відправив свого сина-радника з безпеки на розмову до затриманих бойовиків, "щоб він попросив пробачення в цих людей". "Вагнерівці" сказали, що хочуть у Росію, тому Лукашенко розпорядився їх туди відправити.

Нагадаємо, що наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні в період виборчої кампанії. За даними держагентства "БелТА", усі вони є громадянами РФ. Згодом з’ясувалося, що серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з них є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців". 6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Мінськ особисто генеральних прокурорів України та РФ, щоб розібратися із затриманням бойовиків. Того ж дня в Офісі генпрокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення.

14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився в Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство. У РФ вважають, що передача відбулася "чітко відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства РФ і Республіки Білорусь", а також "у тісній взаємодії органів прокуратури" двох країн.

У МЗС України зазначили, що передавши бойовиків, Лукашенко зробив вибір на користь російської сторони. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі, а президент Володимир Зеленський попередив про трагічні наслідки.

17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі президента". Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі оприлюднила записи нібито розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії.

Теперішній голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі LB.ua заявив, що "це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія". А в СБУ закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".