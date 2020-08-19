СБУ прокоментувала інформацію про участь у "вагнерівській спецоперації"

У спецслужбі закликали ЗМІ "уважніше ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".

Служба безпеки України відреагувала на повідомлення про нібито участь своїх співробітників у спецоперації з бойовиками російського ПВК "Вагнер".

У пресцентрі спецслужби зауважили, що СБУ "не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні".

"Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій вагнерівській спецоперації є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання", - йдеться в коментарі.

Також у спецслужбі заявляють, що жоден співробітник СБУ не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов як «офіцер СБУ» є домислом і свідомою маніпуляцією, наголошують у спецслужбі.

СБУ закликала українські ЗМІ та "окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн".

Нагадаємо, 17 серпня з‘явилася інформація про те, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі, котра "зірвалася після наради в Офісі президента".

Про зрив операції повідомив агент НАБУ Євген Шевченко. Згодом з посиланням на власні джерела про це заявив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

18 серпня журналістка Яніна Соколова на своєму YouTube-каналі оприлюднила записи розмов і документи російських бойовиків ПВК "Вагнер", яких Білорусь видала Росії минулого тижня.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера" розробкою російських спецслужб.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі LB.ua заявив, що "це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія".