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Білоруські прикордонники затримали українця за запитом РФ

34-річного українця оголошено в розшук у Росії.

Білоруські прикордонники затримали українця за запитом РФ
Фото: telegraf.by

У Білорусі прикордонники затримали громадянина України, оголошеного в розшук Росією.

Про це інформує Державний прикордонний комітет Білорусі.

"18 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" під час оформлення на в'їзд у нашу країну автобуса сполученням «Київ-Мінськ» прикордонники затримали 34-річного пасажира", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку по країнах СНД (ініціатор - МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж з довжиною клинка 18 см.

У встановленому порядку він був переданий співробітникам міліції.

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