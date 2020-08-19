Білоруські прикордонники затримали українця за запитом РФ

У Білорусі прикордонники затримали громадянина України, оголошеного в розшук Росією.

Про це інформує Державний прикордонний комітет Білорусі.

"18 серпня в пункті пропуску "Нова Гута" під час оформлення на в'їзд у нашу країну автобуса сполученням «Київ-Мінськ» прикордонники затримали 34-річного пасажира", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час проходження паспортного контролю з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку по країнах СНД (ініціатор - МВС Російської Федерації). Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж з довжиною клинка 18 см.

У встановленому порядку він був переданий співробітникам міліції.