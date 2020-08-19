Уранці 19 серпня біля прохідної Мінського тракторного заводу ОМОН розігнав людей, які там зібралися.

За повідомленням TUT.by, там були працівники заводу, які напередодні написали заяви на відпустки за свій рахунок, а сьогодні не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані перепустки.

Біля МТЗ також були працівники Мінського моторного заводу, які прийшли підтримати колег, та інші небайдужі люди.

Однак ОМОН, який прибув на місце події, відтіснив людей ближче до виходу до метро. Пізніше люди знову підійшли ближче до заводу, але силовики, до яких прибуло підкріплення - ще один автозак, знову не дозволили їм там перебувати. Вони обступили людей і відтіснили їх ближче до Палацу культури тракторного заводу, а потім - на протилежну сторону вулиці Долгобродської.

ОМОН відвів убік одного чоловіка. Невідомо, чи затримали його потім.

Повідомляють, що заяви на відпустки за власний рахунок написали близько 500 працівників заводу. Їхні колеги, які не писали таких заяв, без проблем змогли потрапити на завод.

На підприємстві уточнюють, що 167 чоловік написали заяви за сімейно-побутовими обставинами, ще 5 - для проведення страйків.

Працівники пояснюють, що мають намір розповідати іншим колегам про акції солідарності і страйки.

Біля будівлі Білоруського телебачення теж почалися розгони. На задньому дворі стоять автозаки. Наразі люди розбіглися, але планують зібратися знову і просять підмоги, передає телеграм-канал NEXTA Live.

У Купаловському театрі, за інформацією акторів, з'явилися люди в спеціальних костюмах для санобробки. Вони відчинили всі кабінети і гримерки. При спробах потрапити на роботу співробітникам театру нічого не пояснюють і виштовхують їх за двері.

Напередодні в білоруському Гродні місцева влада прийняла вимоги протестувальників. Силовики перепросили за свої дії і відпустили всіх протестувальників.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Троє людей загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.