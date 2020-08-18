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У Малі під час спроби державного перевороту заарештували президента і прем’єра

Під час сутичок загинули щонайменше п'ятеро осіб.

У Малі під час спроби державного перевороту заарештували президента і прем’єра
Фото: https://rubryka.com/

У Малі відбулася спроба державного перевороту. В результаті заколоту було заарештовано президента країни Ібрагіма Бубакару Кейти і прем'єр-міністра Бубу Сіссе.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Jeune Afrique.

Як зазначає видання, на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців, який триває й досі.

На вимогу заколотників президент країни повинен був покинути Малі, якщо не хотів допустити силового вирішення.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього приєдналися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

В останні тижні в Малі проходили акції протесту проти Кейти та його прем'єра Сіссе. У вівторок демонстранти також почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

Під час сутичок заколотників і їхніх супротивників загинули щонайменше п'ятеро осіб, йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що у 2012 році повстання на базі Каті призвело до того, що тодішній президент Малі Амаду Туре пішов у відставку. Ідентична ситуація сталася і в 1991 році.

Акції протесту в Малі тривають з червня 2020 року, учасники вимагають відставки президента країни, якого звинувачують у нездатності відновити безпеку і боротися з корупцією.

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