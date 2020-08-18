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Ізраїль зазнав ракетного удару з боку сектора Газа

Ракета впала за межами населених пунктів.

Ізраїль зазнав ракетного удару з боку сектора Газа
Фото: Wikimedia

У вівторок ввечері, 18 серпня, палестинські радикали з сектора Газа випустили одну ракету в бік Ізраїлю. Повідомлень про поранених або загиблих поки що не надходило.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на видання The Times of Israel.

Ракета впала за межами населених пунктів.

"Після спрацьовування повітряної тривоги кілька хвилин тому одна ракета була випущена із сектора Газа в бік півдня Ізраїлю. Немає повідомлень про вибухи в населених пунктах. Це вказує, що снаряд поцілив у відкрите поле. Служба швидкої допомоги повідомляє, що повідомлень про травми не надходило", - йдеться в повідомленні.

Раніше військові поінформували про активацію сирен ППО в місті Ашкелон на півдні Ізраїлю і поселенні Зиким поблизу кордону з палестинським анклавом.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по об'єктах радикального ісламістського руху ХАМАС після ракетного обстрілу з території сектору Газа

Ціллю ізраїльської авіації став склад боєприпасів. Раніше цього дня ЦАХАЛ заявив про запуск "терористами" двох ракет у напрямку території Ізраїлю. Обидві ракети були перехоплені системою ППО "Залізний купол". 

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