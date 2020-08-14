Зеленський повідомив Нетаньягу про зацікавленість ізраїльскою вакциною від COVID-19

"Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Глави держав обговорювали, зокрема, протидію коронавірусу, повідомили у пресслужбі українського президента.

Зеленський наголосив на зацікавленості української сторони в закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі.

"Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини", – зазначив Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленський привітав Нетаньягу з досягненням історичних домовленостей про нормалізацію відносин з ОАЕ.

Нагадаємо, що на початку серпня науковці Ізраїлю повідомили,що готові почати випробування вакцини від COVID-19 на людях найближчим часом.

До кінця першого кварталу 2021 року має бути забезпечено наявність безпечної та ефективної вакцини для всіх жителів Ізраїлю.

11 серпня президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусної інфекції. Він також заявив, що його донька вже вакцинувалася цим препаратом. В українському МОЗ прокоментували цю заяву, відзначивши, що РФ досі не провела третьої фази випробувань свого препарату, що дозволяє визначити його безпечність.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме для українців 1 тис. гривень.