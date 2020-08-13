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"Голос" вимагає скликати позачергову сесію ВР щодо ситуації в Білорусі

Україна має чітко заявити свою позицію щодо виборів і подій у Білорусі.

"Голос" вимагає скликати позачергову сесію ВР щодо ситуації в Білорусі
Фото: https://goloszmin.org/

Фракція "Голос" у Верховній Раді вимагатиме скликання позачергової сесії парламенту для розгляду проєкту постанови щодо позиції України у зв'язку з подіями в Білорусі, заявила заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос"

Вона, зокрема, сказала, що, за інформацією ЗМІ, у Білорусі вже затримано близько 7 тис. мирних протестувальників. Але вибори у демократичній країні мають відбуватися абсолютно не так.

"Громадяни України, які вийшли сьогодні під посольство Білорусі в Києві, вийшли озвучити свою позицію і підтримку білоруським протестувальникам.

Але для того, аби нас почули, недостатньо таких акцій протесту. Необхідно, щоб Україна як держава висловила свою позицію. Саме тому партія «Голос» почала реєстрацію проєкту постанови Верховної Ради і вимагатиме скликання позачергового засідання українського парламенту. Для того, щоб розглянути цю постанову, аби зафіксувати позицію України як держави з приводу того, що відбувається в Білорусі", - заявила Совсун.

Заступниця голови партії вказала, що саме необхідно заявити в проєкті постанови. 

"Перше: Україна має чітко сказати, що ми не визнаємо вибори в Білорусі в такому вигляді, як вони відбулися. Друге: ми повинні звернутися до парламентів Європи, парламентів демократичних країн з тим, аби вони так само відреагували на те, що відбувається в Білорусі", - йдеться в повідомленні пресслужби "Голосу".

Нагадаємо, п'ятий день поспіль у Білорусі тривають протести. Мітингувальники виходять на вулиці великих міст, аби показати своє невдоволення результатами президентських виборів, де перемогу вкотре одержав чинний глава держави Олександр Лукашенко. Щодня на вулицях тисячі людей, і щодня влада кидає на них білоруських силовиків. Останні застосовують проти демонстрантів шумові гранати, кийки та гумові кулі. У відповідь - підручні засоби, фаєри та навіть "коктейлі Молотова". На сьогодні вже є двоє загиблих серед протестувальників, десятки поранених (з обох сторін), тисячі затриманих.

Білоруська влада постійно оголошує про депортацію, а також про тимчасовий арешт не лише білорусів, а й значної кількості іноземних громадян.

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