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Євросоюз може затвердити санкції щодо Білорусі в кінці серпня, - Reuters

Німеччина, Литва, Латвія та Швеція вже публічно висловилися на користь санкцій

Євросоюз може затвердити санкції щодо Білорусі в кінці серпня, - Reuters
Фото: Вести Экономика

Європейський Союз може запровадити нові санкції щодо Білорусі в кінці серпня.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяви дипломатів і європейських посадовців.

Німеччина, Литва, Латвія та Швеція вже публічно висловилися на користь санкцій. Їх також підтримала Австрія перед екстреними переговорами між міністрами закордонних справ ЄС у п'ятницю.

Зазначається, що будь-яке рішення ЄС про санкції вимагає одноголосного рішення 27 країн-членів. Головним скептиком у цьому питанні є Угорщина, яка закликала блок "продовжувати діалог з Білоруссю".

Водночас Будапешт не став блокувати заяву ЄС, у якій згадувалися можливі санкції "проти осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів"

Нагадаємо, раніше президент Литви Ґітанас Науседа закликав "з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі" у відповідь на репресії влади проти опозиції. "Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які затримані або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці. Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі", - сказав Науседа.

У МЗС Білорусі відповіли, що вважають "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади.

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