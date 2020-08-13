Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
На Донбасі загинув український розвідник
На Донбасі загинув український розвідник
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
ГоловнаСвіт

Трамп розкритикував Євросоюз і заявив, що ЄС "не набагато кращий за Китай"

На думку президента США, ЄС використовує Америку і при цьому не платить гроші до бюджету НАТО.

Трамп розкритикував Євросоюз і заявив, що ЄС "не набагато кращий за Китай"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розкритикував Європейський Союз, заявивши, що ЄС використовує США.

Про це він розповів в інтерв'ю ведучій телеканалу Fox Business Марії Бартіромо, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не набагато кращий за Китай. Нікому не подобається, коли я говорю так. Люди кажуть: вони ж наші союзники. Але вони жорстко використовують нас, вони не платять (до бюджету) НАТО", - сказав Трамп.

"Німеччина витрачає мільярди і мільярди доларів. Ми вважаємо, що захищаємо їх, а вони платять величезні гроші Росії за нафту та газ, вони платять Росії за газопровід мільярди і мільярди доларів, а ми думаємо, що захищаємо їх від Росії", - додав він.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував Німеччину за низькі витрати на НАТО. Також, на його думку, низькі витрати на Альянс - у Данії.

Країни НАТО домовилися довести свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Президент США, проте, наполягає, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також