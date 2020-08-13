Трамп розкритикував Євросоюз і заявив, що ЄС "не набагато кращий за Китай"

На думку президента США, ЄС використовує Америку і при цьому не платить гроші до бюджету НАТО.

Президент США Дональд Трамп розкритикував Європейський Союз, заявивши, що ЄС використовує США.

Про це він розповів в інтерв'ю ведучій телеканалу Fox Business Марії Бартіромо, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не набагато кращий за Китай. Нікому не подобається, коли я говорю так. Люди кажуть: вони ж наші союзники. Але вони жорстко використовують нас, вони не платять (до бюджету) НАТО", - сказав Трамп.

"Німеччина витрачає мільярди і мільярди доларів. Ми вважаємо, що захищаємо їх, а вони платять величезні гроші Росії за нафту та газ, вони платять Росії за газопровід мільярди і мільярди доларів, а ми думаємо, що захищаємо їх від Росії", - додав він.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував Німеччину за низькі витрати на НАТО. Також, на його думку, низькі витрати на Альянс - у Данії.

Країни НАТО домовилися довести свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Президент США, проте, наполягає, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%".