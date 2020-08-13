Туреччина з початку року скоротила імпорт російського газу в 1127 разів

У червні Туреччина купила в Росії в 1127 разів менше газу, ніж на початку 2020 року. В експорті "Газпрому" сьогодні продажі в Туреччину становлять 0,01%.

Про це повідомляє польське спеціалізоване видання Еnergianews.

"Протягом двох років Анкара докорінно переорієнтувала свій газовий ринок з імпортної російської сировини на газ з Азербайджану та LNG-терміналів. За даними Федеральної митної служби Росії, Туреччина імпортувала 2 млн кубометрів російського газопроводу в червні. Це в 1127 разів менше, ніж у січні, і в 585 разів менше, ніж у травні. Для порівняння, у 2018 році Туреччина купила в "Газпрому" 23,96 млрд кубометрів газу, а у 2019 році - лише 15 млрд кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Днями голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Азербайджан уже вийшов на перше місце в постачанні природного газу до Туреччини. Окрім того, Туреччина має намір збільшити обсяг закупівель азербайджанського газу, передає Интерфакс-Азербайджан.

Азербайджан є найбільшим постачальником газу до Туреччини з березня. У 2019 році імпорт з Азербайджану та Туреччини збільшився на 72%, цього року динаміка ще вища.

Азербайджанський газ до Туреччини постачається газ тільки з родовища "Шах-Деніз". У 2019-му постачання азербайджанського газу до Туреччини становили 9 млрд 584,78 млн кубометрів (зростання на 27,3%).

Через відсутність замовлень зупинилися два російські газопроводи до Туреччини. У травні "Газпром" припинив передачу газу через "Синій потік". За інформацією Reuters, також у липні "Турецький потік" (потужність передачі становить 16 млрд м кубометрів) був порожнім. 27 липня турецький національний газовий оператор Botas оголосив планову перевірку трубопроводу. Це мало тривати до 10 серпня. Інформації про те, що газопровід відновив роботу, наразі немає.