Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Кравчук пропонує нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий. Текстова онлайн-трансляція
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
Білоруські демобілізовані силовики викидають свою форму і переходять на бік народу
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
У Білорусі приземлився спецборт ПКС Росії, - Informnapalm
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента
На Донбасі загинув український розвідник
На Донбасі загинув український розвідник
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
ГоловнаСвіт

Туреччина з початку року скоротила імпорт російського газу в 1127 разів

З березня найбільшим постачальником газу до Туреччини є Азербайджан.

Туреччина з початку року скоротила імпорт російського газу в 1127 разів
Фото: oilreview.kiev.ua

У червні Туреччина купила в Росії в 1127 разів менше газу, ніж на початку 2020 року. В експорті "Газпрому" сьогодні продажі в Туреччину становлять 0,01%.

Про це повідомляє польське спеціалізоване видання Еnergianews.

"Протягом двох років Анкара докорінно переорієнтувала свій газовий ринок з імпортної російської сировини на газ з Азербайджану та LNG-терміналів. За даними Федеральної митної служби Росії, Туреччина імпортувала 2 млн кубометрів російського газопроводу в червні. Це в 1127 разів менше, ніж у січні, і в 585 разів менше, ніж у травні. Для порівняння, у 2018 році Туреччина купила в "Газпрому" 23,96 млрд кубометрів газу, а у 2019 році - лише 15 млрд кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Днями голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Азербайджан уже вийшов на перше місце в постачанні природного газу до Туреччини. Окрім того, Туреччина має намір збільшити обсяг закупівель азербайджанського газу, передає Интерфакс-Азербайджан.

Азербайджан є найбільшим постачальником газу до Туреччини з березня. У 2019 році імпорт з Азербайджану та Туреччини збільшився на 72%, цього року динаміка ще вища.

Азербайджанський газ до Туреччини постачається газ тільки з родовища "Шах-Деніз". У 2019-му постачання азербайджанського газу до Туреччини становили 9 млрд 584,78 млн кубометрів (зростання на 27,3%).

Через відсутність замовлень зупинилися два російські газопроводи до Туреччини. У травні "Газпром" припинив передачу газу через "Синій потік". За інформацією Reuters, також у липні "Турецький потік" (потужність передачі становить 16 млрд м кубометрів) був порожнім. 27 липня турецький національний газовий оператор Botas оголосив планову перевірку трубопроводу. Це мало тривати до 10 серпня. Інформації про те, що газопровід відновив роботу, наразі немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також