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ООН вважає, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більша

Місце перебування десятків затриманих міліцією людей невідоме.

ООН вважає, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більша
Фото: EPA/UPG

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що реакція сил безпеки Білорусі на мирні протести була дуже жорстокою. Через те, що місце перебування десятків затриманих міліцією людей невідоме, фактичних жертв протестів може бути більше.

Про це йдеться в заяві ООН, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми обурені насильством поліції щодо мирних демонстрантів і журналістів. Схоже, сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестувальниками не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань", - цитує видання заяву.

При цьому експерти відзначили, що замість того, щоб докласти зусиль для налагодження діалогу і припинення передвиборної кризи, "влада зацікавлена лише у швидкому розгоні протестів і арештах якнайбільшої кількості людей".

"Щонайменше 6700 осіб затримали, попри те, що демонстрації мали мирний характер. Багато затриманих зазнавали побиття або інших видів жорстокого поводження", - зауважують експерти.

Нагадаємо, пресслужба МВС Білорусі заявила, що кількість затриманих у Білорусі з дня виборів 9 серпня становить понад 6,7 тисячі осіб. Так, лише за минулу добу під час акцій протесту міліція затримала близько 700 осіб.

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