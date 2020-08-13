На одному з відео шестеро побитих молодих людей на камеру обіцяють "більше ніколи в житті не робити революції".

Державне телебачення Білорусі показує заляканих і поранених молодих людей, які просять пробачення за участь у вуличних протестах.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

Наприклад, телеканал "Білорусь-24" показав ролик, у якому шестеро затриманих на камеру обіцяють "більше ніколи не робити революцію".

Зазначається, що четверо з них білоруси, а двоє - начебто українці.

По белорусскому телевидению показывают сильно избитую молодежь, которая испуганно выражает раскаяние. Видео: Расстрига pic.twitter.com/6P2ACOnpkv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори. Одразу після закриття виборчих дільниць у Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Незважаючи на жорсткі розгони і затримування, масові акції у країні тривають досі.

Лукашенко, який за попередніми даними ЦВК виграв вибори, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Станом на сьогодні, офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб.

11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка у президенти Світлана Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено два її відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Тихановська читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Пізніше соратниця Тихановської розповіла, що напередодні від'їзду Тихановська протягом трьох годин спілкувалася в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної з двома високопоставленими співробітниками силових структур.