У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі

Увечері 12 серпня в Москві біля посольства Білорусі відбулася третя поспіль акція солідарності росіян з демонстрантами.
Про це повідомляє "Медуза".
До будівлі прийшли близько 400 людей. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками.
Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менш ніж десять осіб.
Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами та написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.
Поліцейські потрощили все та знищили.
Нагадаємо, у Києві два дні поспіль активісти приходять під посольство Білорусі, щоб висловити підтримку братньому народу. Активісти вимагають від Зеленського не визнавати результатів виборів президента Білорусі, а також вважають, що Україна повинна звернутися до міжнародних організацій щодо невідкладної реакції на події, що відбуваються в сусідній країні.
У день президентських виборів у Білорусі, в Києві також пройшла акція солідарності з білоруською нацією. Учасники вимагали чесного підрахунку голосів.