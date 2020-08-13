У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі

Увечері 12 серпня в Москві біля посольства Білорусі відбулася третя поспіль акція солідарності росіян з демонстрантами.

Про це повідомляє "Медуза".

До будівлі прийшли близько 400 людей. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками.

Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менш ніж десять осіб.

Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал з квітами, плакатами та написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.

Поліцейські потрощили все та знищили.

Нагадаємо, у Києві два дні поспіль активісти приходять під посольство Білорусі, щоб висловити підтримку братньому народу. Активісти вимагають від Зеленського не визнавати результатів виборів президента Білорусі, а також вважають, що Україна повинна звернутися до міжнародних організацій щодо невідкладної реакції на події, що відбуваються в сусідній країні.

У день президентських виборів у Білорусі, в Києві також пройшла акція солідарності з білоруською нацією. Учасники вимагали чесного підрахунку голосів.