Жінки вийшли на акції з квітами.

Удень 12 серпня в низці білоруських міст: Мінську, Вітебську, Гомелі, Гродні та інших - почали збиратися жіночі "ланцюги солідарності" проти насильства.

Фото: svaboda.org

Про це інформує Білоруська служба Радіо Свобода.

"Перший відбувся в Комарівці об 11:00. Силовики сказали розійтися, демонстранти пішли з руками за головою, але згодом акція відновилася біля ринку", - повідомляє видання.

До жінок на акції в Мінську на Пушкінській долучилася керівниця штабу колишнього кандидата в президенти Віктора Бабарика Марія Колеснікова.

Фото: svaboda.org

У Могильові біля жінок, які вишикувалися в ланцюг, зупинилися два мікроавтобуси, з яких вибіг ОМОН, повідомляє TUT.BY. Кількох дівчат забрали, решту витіснили на інший бік вулиці.

У Мінську акції відбулися в різних районах міста. 250 жінок у білому одязі з квітами в руках вийшли на ринок "Камаруський".

"Припиніть нас бити! Ми просто хочемо правильного підрахунку голосів!" - скандували вони.

У Вітебську в історичному центрі міста зібралося кілька десятків людей у яскравому одязі, з квітами та банками в руках. Близько десятка з них затримали омонівці.

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Нагадаємо, у Білорусі два дні поспіль тривали акції протесту і сутички їх учасників із силовиками, після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%.

У Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Також повідомляли про 5 тис. затриманих. МОЗ Білорусі заявляє про понад 250 травмованих.

Незважаючи на жорсткі розгони і затримування, масові акції у країні тривають.