У Мінську ОМОН використав проти протестувальників світлошумові гранати і гумові кулі

МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту.

У столиці Білорусі Мінську 10 серпня на акціях протесту через вибори президента силовики застосували проти протестувальників сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Першу світлошумову гранату ОМОН використовував на Кальварійській вулиці, передає ВВС.

Там же отримала поранення журналістка видання "Наша Ніва".

Основні події розгорталися біля торгового центру "Рига" і в околицях станції метро "Пушкінська". І там, і там протестувальники намагалися будувати барикади.

У районі метро Пушкінська, за інформацією NEXTA, як мінімум 14 тяжкопоранених людей.

ОМОН, до якого приєднався спецназ, відповідав світлошумовими гранатами, гумовими кулями і водометами.

Ввечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Протестуючі кидали в силовиків феєрверки. Повідомлялося також і про "коктейлі Молотова". Силовики були без знаків розрізнення, якому відомству вони підзвітні - невідомо.

Акції проходили і в багатьох інших містах Білорусі, де людей також затримували і застосовували проти них спецзасоби.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,9%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і зіткнення протестувальників зі співробітниками силових структур. Вони тривали до глибокої ночі. Під час акцій протесту постраждали 39 співробітників правоохоронних органів і понад 50 цивільних осіб, повідомили в МВС республіки.

За участь в несанкціонованих акціях були затримані близько 3 тис. людей, акції пройшли в 33 населених пунктах республіки.

Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень і насильства стосовно міліції.