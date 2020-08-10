Іранські страховики відмовляються виплатити компенсацію за збитий літак МАУ

Іран не виплатить компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні літак під Тегераном, бо літак був застрахований європейськими фірмами.

Про це у понеділок, 10 серпня, заявив голова Центральної організації страхування Ірану Голамреза Сулеймані, передає Reuters.

"Український літак застрахований європейськими компаніями в Україні, а не іранськими (страховими) компаніями.

Тому компенсації повинні виплачувати ті європейські компанії", - заявив іранський чиновник.

Нагадаємо, Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн.

Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Досліджувала самописці міжнародна комісія з 20 осіб. Розшифровування чорних скриньок пройшло успішно й іранська делегація повідомила, що готова прибути в Україну для переговорів про компенсацію.

З0 липня в Київ на перемовини прибула іранська делегація для першого раунду переговорів щодо компенсації рідним загиблих. Сторони обговорили ряд питань і домовилися, що наступний раунд переговорів відбудеться в жовтні.