Сінабунг прокинувся через рік після попереднього виверження.

Фото: Antara/Sastrawan Ginting

В Індонезії вулкан Сінабунг, що на острові Суматра, вранці в понеділок викинув у небо гігантську хмару попелу.

Як пише Reuters, хмара сягнула п'яти кілометрів. Це вже друге виверження за останні три дні. Очевидці повідомляють про громовий шум і різке затемнення неба.

Нова серія вивержень на острові Суматра розпочалася через рік після попередньої. Влада попередила місцевих мешканців і туристів про можливі потоки лави.

"Звук був схожим на грім, він тривав менш ніж 30 секунд", - повідомив місцевий мешканець Фахрур Розі Пасі.

Людям порадили триматися від вулкана за щонайменше три кілометри і носити маски, щоб мінімізувати наслідки осідання вулканічного попелу.

Фото: uitvconnect.com

Повідомлень про жертви немає, авіаперельоти в цей регіон усе ще здійснюються.

Нагадаємо, шо Сінабунг "прокидався" рік тому, у червні. Цей вулкан піднімається на 2,4 км над рівнем моря. Вулкан спав 400 років, аж поки 2010 року в серпні не почалися викиди диму та попелу на висоту не менш ніж 1,5 км. Поблизу вулкану розташовані 12 сіл, які довелося евакуювати. Після цього виверження Сінабунга відбулося у 2013 році, відтоді вулкан прокидається майже щороку.